Un genere comico del cinema muto - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : TORTE IN FACCIA

Significato/Curiosita : Un genere comico del cinema muto

Il cinema muto è il periodo cinematografico riconducibile al periodo antecedente l'avvento del sonoro, vale a dire dal 1895 fino al 1927, anno in cui...

Il boss delle torte (titolo originale cake boss) è un reality show a puntate di genere documentario e culinario. è centrato sull'attività della famiglia...

