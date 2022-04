Frutta che si lava ma non si sbuccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutta che si lava ma non si sbuccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : Frutta che si lava ma non si sbuccia

Ramificato, glabro o pubescente, legnoso alla base; spesso l'epidermide si sbuccia a strisce. foglie opposte; picciolo lungo 2-4,5 cm, snelle, pubescenti;...

Significati, vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con frutta; lava; sbuccia; Bevanda spagnola a base di vino e frutta ; Quelli gastrici non sono di frutta ; Insalata di frutta tagliata a pezzetti; Dolce siciliano che inganna l occhio: frutta __; Un pesce d acqua dolce affine al lava rello; Nello scarico del lava ndino; Bastoncini bianchi per scrivere alla lava gna; Severe lava te di capo; Sono facili da sbuccia re; È molto facile sbuccia rle; La Navel che si sbuccia ; sbuccia re le patate; Cerca nelle Definizioni