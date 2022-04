Frantoio, pressa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frantoio, pressa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TORCHIO

Significato/Curiosita : Frantoio, pressa

Disambiguazione – "frantoio" rimanda qui. se stai cercando l'omonima cultivar dell'olivo, vedi frantoio (olivo). l'oleificio è un'industria agraria nella...

Possono citare: il torchio calcografico per la produzione di illustrazioni; il torchio tipografico per la stampa di testi; il torchio vinario per la produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con frantoio; pressa; Gocciola dal frantoio ; Gira nel frantoio ; Verdastra come le drupe spremute dal frantoio ; Possono finire al frantoio o in salamoia; pressa nte, impellente; A Occhio e __ = pressa ppoco; pressa to, schiacciato; La stima espressa dal perito; Cerca nelle Definizioni