È formata da molti Stati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formata da molti Stati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : E formata da molti stati

Serve anche gli interessi degli stati. grazie ai suoi fondi il governo federale è riuscito a persuadere molti stati favorendo l'approvazione di molte...

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

