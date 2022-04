Fare impedimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare impedimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSTARE

Significato/Curiosita : Fare impedimento

Con impedimenta si intendevano i bagagli (inteso come convoglio) trasportati ed utilizzati dall'esercito romano durante le campagne militari. tito livio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ostara (disambigua). ostara (chiamata anche eostre, eastre oppure eostar) è uno degli otto...

Altre definizioni con fare; impedimento; Legnetto cilindrico usato per fare buche; Un liquore usato per fare molti cocktail; Miscela di idrocarburi usata per fare candele; Quel che piace fare ai pigri; Senza nulla, è un impedimento ; Causa impedimento ; Che costituiscono motivo di impedimento ; In gergo legale significa che è d impedimento ; Cerca nelle Definizioni