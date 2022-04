L esaurirsi dei medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L esaurirsi dei medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCADERE

Significato/Curiosita : L esaurirsi dei medicinali

Se questi ultimi sono riutilizzabili sino a un certo limite, possono esaurirsi. l'esaurimento di neurotrasmettitori porta a una inevitabile riduzione...

Come devono essere implementati sono lasciati agli stati membri. allo scadere del termine per l'attuazione delle direttive, esse possono, a determinate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

