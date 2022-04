Elimina i peli superflui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elimina i peli superflui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DEPILAZIONE

Significato/Curiosita : Elimina i peli superflui

Peso, al suo appetito e sui suoi difetti fisici (il seno cadente, i peli superflui, in alcune gag viene mostrata con zoccoli e coda, altre volte viene...

Oggetto di depilazione tutte le parti del corpo ricoperte di peli superflui o ritenuti tali. tipicamente nell'uomo oggetto di depilazione sono, oltre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con elimina; peli; superflui; Nata a Cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a elimina zione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno; elimina to, respinto; elimina re dalle pelli l eccesso d acqua; elimina le distanze; Dà peli per pennelli; peli lunghi del cavallo; Fornisce peli per pennelli; Prive di peli ; Si basa su acquisti superflui : civiltà del __; Vani, superflui ; Non servono, sono superflui ; Tagliare i rami superflui ; Cerca nelle Definizioni