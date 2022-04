È difficile che trovi pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È difficile che trovi pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESAGITATO

Significato/Curiosita : E difficile che trovi pace

Della cisgiordania e della striscia di gaza, con gerusalemme est come capitale designata, sebbene il suo centro amministrativo si trovi a ramallah. tali...

Assiste all'umiliazione di elaida da parte di egwene e poi alla reazione esagitata di elaida. alla fine del medesimo libro è tra quelle che rieleggono egwene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con difficile; trovi; pace; Indole piuttosto difficile ; Per niente difficile ; difficile da superare; difficile come può esserlo un impresa o una scelta; Ritrovi parrocchiali; In anatomia la trovi amo vicino alla fibula; Vi trovi ... tante spugne; Ritrovi per serate mondane; Il XII fu un pace lli; Pigro, incapace di reagire; Aung __ Suu Kyi: ha ricevuto il Nobel per la pace 1991; Incapace , non idoneo;