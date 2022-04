Difende dagli straripamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difende dagli straripamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARGINE

Significato/Curiosita : Difende dagli straripamenti

Dell'acqua, le spalle alla sorgente, si dice argine destro quello posto a destra, argine sinistro l'altro. gli argini possono essere disposti in froldo, ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con difende; dagli; straripamenti; difende rsi facendo schermo; Si difende rizzando gli aculei; Devono difende rsi dalle accuse in tribunale; Si difende parando; Si premia con una medagli a; Una varietà botanica prodotta dagli agronomi; Fregiare con medagli e; Corto indumento femminile diffuso dagli anni 60; Inondazione data da troppa pioggia o straripamenti ; straripamenti ; Precedono gli straripamenti ;