Il Diddley del rock and roll - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Diddley del rock and roll. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SO

Significato/Curiosita : Il diddley del rock and roll

rock and roll (disambigua). il rock and roll (lett. "dondola e rotola"), spesso scritto anche con la grafia rock 'n roll, rock 'n' roll o rock & roll...

Punto cardinale so – codice vettore iata di sosoliso airlines e superior aviation so – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua somala so – codice iso 3166-1... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con diddley; rock; roll; Noto complesso rock inglese; Gianna __, cantante rock ; Il gruppo rock di Regina di cuori; Un Lou... del rock ; Il sistema di controll o dei medicinali in commercio; Il Gibson di Fuori controll o; Si scroll a dalle briciole dopo mangiato; Controll a i diritti d autore; Cerca nelle Definizioni