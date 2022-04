Si dice dei desideri non appagabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice dei desideri non appagabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PII

Significato/Curiosita : Si dice dei desideri non appagabili

Tipo di desideri propri dell'io ma appagabili solo da organi corporei, che nel mondo spirituale non possono trovare soddisfazione. questi desideri assumono...

pii – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di fairbanks phillips (stati uniti) pii – codice iso 639-3 della lingua pini pii – proteina regolatrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con dice; desideri; appagabili; L inizio di dice mbre; Si scrive ma non si dice ; Di sé dice noi; Si dice per non contrariare; Ardente desideri o, avidità; Impazienti desideri ; Eugene __, il drammaturgo dell opera desideri o sotto gli olmi; I respiri che esprimono desideri o; Si dice di desideri non appagabili ; Cerca nelle Definizioni