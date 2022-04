Si contiene con un cinto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si contiene con un cinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ERNIA

Significato/Curiosita : Si contiene con un cinto

vedi monte cinto (disambigua). il monte cinto (in còrso: monte cintu), 2706 m, è la montagna più alta della corsica. il monte cinto si trova nella regione...

Disambiguazione – se stai cercando il rapper milanese, vedi ernia (rapper). per ernia (dal greco antico: , èrnos, «germoglio, bocciolo») si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con contiene; cinto; contiene pompe e rastrelli; Pianta dell Amazzonia che contiene caffeina; contiene numeri e lancette nell orologio; contiene i pinoli; Un recinto da non calpestare; Recinto per il bestiame tipico dell America; Un recinto che non si calpesta; Una poesia come A Zacinto ; Cerca nelle Definizioni