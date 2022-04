La condanna all oblio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La condanna all oblio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : DAMNATIO MEMORIAE

Significato/Curiosita : La condanna all oblio

Con la locuzione "diritto all'oblio" si intende, in diritto, una particolare forma di garanzia che prevede la non diffusione, senza particolari motivi...

damnatio memoriae è una locuzione in lingua latina che significa letteralmente "condanna della memoria". nel diritto romano, la damnatio memoriae era... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con condanna; oblio; Discorso critico e di condanna ; Invocare la condanna divina; Fu condanna to a un inutile fatica; Una condanna a vita; Il fiore dell’oblio ; Pianta dell'oblio ; Il fiore che, secondo la leggenda, dava l'oblio ; II fiume dell'oblio ; Cerca nelle Definizioni