Composti chimici binari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composti chimici binari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSSIDI

Significato/Curiosita : Composti chimici binari

In chimica per composti binari si intendono quei composti che presentano soltanto due specie chimiche (non soltanto due atomi, ma due "tipi" di atomi,...

Spiegherebbe il fatto che anche alcuni ossidi di metalli di transizione come l'ossido di zirconio e gli ossidi di molibdeno hanno comportamento acido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

