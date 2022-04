La città con la Corte Penale Internazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con la Corte Penale Internazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : La citta con la corte penale internazionale

All'ergastolo ed il secondo a 40 anni di reclusione. la corte penale internazionale dell’aia ha poi applicato la pena dell’ergastolo anche a karadžic. nel quarto...

L'aia o l'aja (in olandese den haag, afi /dn'ax/ ascolta[·info]; più formalmente 's-gravenhage, pronuncia: /'sxrav(n)a/ ascolta[·info]) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

