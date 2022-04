Chi la prende commette un grosso sbaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la prende commette un grosso sbaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANTONATA

Significato/Curiosita : Chi la prende commette un grosso sbaglio

ma cade commette l'errore di non prestare più attenzione a stefan, che lo ferisce mortalmente con il pugnale. il corpo di cade esplode, la sua morte...

Normalmente non costituisce un insulto. prendere fischi per fiaschi prendere un granchio prendere una cantonata prendere roma per toma fare una gaffe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

