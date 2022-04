Un cedimento improvviso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cedimento improvviso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRAC

Significato/Curiosita : Un cedimento improvviso

Dove la fidanzata delia scala teneva uno spettacolo teatrale, o un cedimento improvviso dell'albero della trasmissione della sua monoposto. la notizia...

Voce principale: parmalat. il crac parmalat fu uno scandalo di bancarotta fraudolenta e aggiotaggio finito col fallimento della società alimentare italiana...

