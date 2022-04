Le carceri per chi non ha ancora compiuto 18 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le carceri per chi non ha ancora compiuto 18 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINORILI

Significato/Curiosita : Le carceri per chi non ha ancora compiuto 18 anni

Stato italiano (su alcuni fatti non si è ancora fatta completa luce). tra il 1968 e il 1974 in italia furono compiuti 140 attentati, tra i quali: 12 dicembre...

Lavoro minorile o sfruttamento minorile è definito come una qualsiasi attività lavorativa che vieta lo studio e la libertà nella fase minorile, della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

