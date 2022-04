_ ager: hanno fra i 13 e i 19 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ ager: hanno fra i 13 e i 19 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TEEN

Significato/Curiosita : _ ager: hanno fra i 13 e i 19 anni

Assunse il nome di ager gallicus o ager gallicus picenus. conservarono comunque la loro autonomia e nel iii secolo a.c. si allearono con i romani nella battaglia...

teen wolf è una serie televisiva statunitense di genere fantasy, ispirata al film voglia di vincere del 1985, trasmessa dal 5 giugno 2011 al 25 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con ager; hanno; anni; __ Lager bäck, in TV; Quelle sperticate sono esager ate; Assolutamente esager ata... come certe lodi; Un premio cui ambiscono molti manager ; Ne hanno moltissimi le star dei social network; Le hanno la felce e l erica; hanno un lembo gommato; hanno già commesso dei reati; Si mettono per mestiere nei panni degli altri; Le ingannava don Giovanni ; Gianni a Berlino; Le carceri per chi non ha ancora compiuto 18 anni ; Cerca nelle Definizioni