Valutare, soppesare: mettere sul piatto della __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valutare, soppesare: mettere sul piatto della __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BILANCIA

Significato/Curiosita : Valutare, soppesare: mettere sul piatto della __

Caratteristiche del segno zodiacale bilancia, su oroscopo.d.repubblica.it. ^ aria - elemento della bilancia, su dichesegnosei.it.. bilancia segno cardinale, di inizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

