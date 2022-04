Trambusto causato da una notizia scioccante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trambusto causato da una notizia scioccante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Trambusto causato da una notizia scioccante

Supporto; i trofei offerti ai dilettanti dalla bevanda "oransoda", nel trambusto generale, finirono perduti, e gran parte della giuria era rimasta chiusa...

Anno, partì di notte, via canale dei navicelli, per non suscitare troppo clamore, data la presenza di tanti suoi sostenitori. venne trasportato sulla nave...