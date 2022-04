Suonano in piazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suonano in piazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BANDE

Significato/Curiosita : Suonano in piazza

Luminarie in tutta la città, bande che girano per il paese, orchestre che suonano in piazza e dal concerto di un cantante di musica leggera. si inizia il 6 settembre:...

I Park che suonano In the end; suonano in chiesa; Risuonano di latrati e guaiti; suonano una chitarra con 4 corde; La piazza di Roma con la Fontana dei Fiumi di Bernini; A Venezia collega la stazione con piazza le Roma; Il santo di una famosa piazza di Milano; È sepolto nell Altare della Patria, a piazza Venezia;