Si suona in automobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si suona in automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLACSON

Produzione della "tipo 1 fiacre", prima automobile pensata come taxi. l'automobile venne esportata e richiesta in tutta europa e, grazie all'auto, negli...

Il clacson (ma anche segnalatore acustico o avvisatore acustico) è un dispositivo elettromeccanico di segnalazione acustica per mezzi di trasporto. registrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

