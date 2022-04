Specie di tessuto stampato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specie di tessuto stampato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALICOT

Significato/Curiosita : Specie di tessuto stampato

Serigrafico" o "telaio serigrafico". il tessuto utilizzato è detto anche "tessuto per serigrafia" o "tessuto serigrafico". il termine "serigrafia" deriva...

Il calicò (dal francese calicot), detto anche "cencio della nonna", è un tessuto leggero. il suo nome viene dalla città di calicut, kerala, india, dove... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

