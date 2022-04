Sono uguali in tondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali in tondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Sono uguali in tondo

Il tondo doni è un dipinto a tempera grassa su tavola (diametro 120 cm) di michelangelo buonarroti, databile tra il 1505 e il 1507 e conservato nella...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

