La scienza di progettare e costruire edifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza di progettare e costruire edifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ARCHITETTURA

Significato/Curiosita : La scienza di progettare e costruire edifici

"tempio". la parola "edificio" ha la medesima radice aedes legata al suffisso ficium che significa "fare", "costruire", "realizzare". è sotto il nome di edilizia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi architettura (disambigua). l'architettura è la disciplina che ha come scopo l'organizzazione dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

