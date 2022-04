Sciabolata dall alto verso il basso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sciabolata dall alto verso il basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FENDENTE

Il fendente è un colpo schermistico tipico della sciabola portato dall'alto verso il basso con il pugno (posizione della mano) in terza (pollice verso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

