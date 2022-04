Può servire per collegarsi ad Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può servire per collegarsi ad Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MODEM

Significato/Curiosita : Puo servire per collegarsi ad internet

Satelliti è ancora monodirezionale e l'utente ha la necessità di collegarsi alla rete bitcoin per inviare messaggi crittografati, ai quali segue la regolazione...

Il modem (modulatore-demodulatore, dall'inglese modulator-demodulator), nelle telecomunicazioni ed elettronica, è un dispositivo di ricetrasmissione che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con servire; collegarsi; internet; Cercano di servire forte; servire ... in un partito; servire giocando a tennis; Così si può servire la polenta; Consente al computer di collegarsi a Internet; Consente di collegarsi a Internet; Consente al PC di collegarsi a internet; Distribuisce la connessione internet ing; La consultata enciclopedia di internet ; Lo scarico di dati da internet ; La rete con internet ; Cerca nelle Definizioni