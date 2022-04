Per Plauto e Orazio era la protettrice dei ladri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per Plauto e Orazio era la protettrice dei ladri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAVERNA

Significato/Curiosita : Per plauto e orazio era la protettrice dei ladri

Agli dei, e di esso si conserva la riduzione in prosa dello stesso. altri inni del libro erano per dioniso, apollo, i dioscuri, e pare che orazio si ispirò...

Disambiguazione ‚Äď se stai cercando l'asteroide, vedi 2103 laverna. laverna √® una divinit√† della mitologia romana appartenente al gruppo dei cosiddetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoled√¨ 13 aprile 2022

Altre definizioni con plauto; orazio; protettrice; ladri; Noi per plauto ; La commedia del baule di plauto ; Il genere teatrale di plauto ; Scarti di lavorazio ne; L orazio che esplorò l Abissinia nell Ottocento; Decorazio ne ottenuta con ritagli e colla fra; Lavoro di decorazio ne sul legno; Divinità greca protettrice della vegetazione e della vite; La santa che viene invocata come protettrice della vista; La santa protettrice dei musicisti; Inseguono i ladri nei giochi tra bambini; La guardia... dei ladri ; I ladri che rubano nelle calamità; Dispositivo contro i ladri ;