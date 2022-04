Pancia... con un breve termine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pancia... con un breve termine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EPA

Significato/Curiosita : Pancia... con un breve termine

L'idria (nome greco hydria) era un vaso utilizzato per contenere e versare liquidi, principalmente acqua. presenta un'ampia pancia e una spalla quasi orizzontale...

epa che sta per eicosapentaenoic acid, in italiano acido eicosapentaenoico, un acido grasso omega-3 in ortopedia: estensore proprio dell'alluce epa –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con pancia; breve; termine; Ne soffre chi immette troppa aria in pancia ; La pancia voluminosa nel linguaggio di tanti anni fa; Uno che nuota a pancia in su; pancia mia... fatti __!, e giù a mangiare; Andare in breve ; Aggettivo scritto in breve ; Ricevuta in breve ; Un breve rifiuto; Porre termine ; termine italiano desueto per baby-sitter; Vi pose termine Ulisse con un astuto espediente; Il becco degli uccelli, con termine scientifico; Cerca nelle Definizioni