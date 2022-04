La matematica che studia le figure solide e piane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La matematica che studia le figure solide e piane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEOMETRIA

Significato/Curiosita : La matematica che studia le figure solide e piane

la storia della matematica ha origine con il concetto di numero e con le prime scoperte matematiche, proseguendo attraverso l'evoluzione nel corso dei...

La geometria (dal latino: geometria e questo dal greco antico: eµeta, composto dal prefisso geo che rimanda alla parola = "terra" e µeta, metria... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

