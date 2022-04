L industria d auto fondata da Giovanni Agnelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L industria d auto fondata da Giovanni Agnelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FIAT

Significato/Curiosita : L industria d auto fondata da giovanni agnelli

Gianni agnelli, all'anagrafe giovanni agnelli (torino, 12 marzo 1921 – torino, 24 gennaio 2003), è stato un imprenditore e politico italiano, principale...

Gruppo industriale e relativa diversificazione aziendale, vedi gruppo fiat. fiat (acronimo di fabbrica italiana automobili torino) è una casa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con industria; auto; fondata; giovanni; agnelli; __ Olivetti, grande industria le; L industria dei film; Dà il nome all industria dei formaggi; Lo sono i robot industria li; Il flauto dei greci; Per Plauto e Orazio era la protettrice dei ladri; François, l auto re de Il bacio al lebbroso; Se la perdono le ruote, l auto sbanda; Fu fondata da Mazzini nel 1831; Società informatica fondata da Bill Gates nel 1975; I religiosi della Congregazione fondata da don Bosco; Rivista fondata da Gatto e Pratolini; Contrada senese con patrono San giovanni Battista; Paolo __ e giovanni Falcone; giovanni , noto architetto del 700; Con Aldo e giovanni in un famoso trio; Corregionali di agnelli ; L agnelli musicista; La coda degli agnelli ; Iniziali di agnelli , il noto musicista; Cerca nelle Definizioni