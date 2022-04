Guidatore di una nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidatore di una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NOCCHIERE

Significato/Curiosita : Guidatore di una nave

Spedizione di fridtjof nansen al polo nord a bordo della nave fram. decide con nansen di proseguire con gli sci verso nord mentre la nave è bloccata dal...

Sottufficiali categoria nocchieri di porto nella regia marina i gradi di nocchiere di 1ª e 2ª classe, insieme al grado di 2° nocchiere facevano parte dei sottufficiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con guidatore; nave; Il guidatore nelle atiche corse delle bighe; L'air che protegge il guidatore ; guidatore di elefanti; Affianca il guidatore nel rally; Traina in porto la nave in avaria; Decollata... ma per la nave ; Li molla la nave che salpa; La stazza di una nave ; Cerca nelle Definizioni