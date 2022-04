Errore di grammatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Errore di grammatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOLECISMO

Significato/Curiosita : Errore di grammatica

grammatica (disambigua). disambiguazione – "grammatico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi grammatico (disambigua). la grammatica (ant...

fosse incorso in un solecismo, avendo utilizzato futurum e non futuram. giovanni boccaccio ritenne di riscontrare un solecismo addirittura in dante alighieri:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con errore; grammatica; Cadere in errore ; Equivoco, errore ; errore involontario commesso scrivendo; Il celebre chimico che fu ghigliottinato durante il Terrore ; In grammatica ci sono le principali e le secondarie; Categoria grammatica le; Per la grammatica , c'è in buon e gran; Un segno grammatica le;