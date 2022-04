Erano sovrani slavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano sovrani slavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZAR

Significato/Curiosita : Erano sovrani slavi

Elemento germanico era ormai completa, i nomi degli dèi erano slavi, come tipicamente slavi erano i rituali. sebbene nella rus' vi fossero già alcuni cristiani...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zar (disambigua). zar, a volte scritto come czar o tzar o zair, ma anche tsar, (in russo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con erano; sovrani; slavi; erano ridicole in una commedia di Molière; Lo erano città come Felsina e Kainua; Lo erano gli iloti; erano d amore in un documentario di Pasolini; Li governano i sovrani delle favole; Tale è un regnante privato della sovrani tà; Per la Costituzione, gli appartiene la sovrani tà; Forniscono... sovrani ; Lo furono Egitto e Jugoslavi a: paesi non __; Tenne unita la Jugoslavi a; Il fiume che bagna Stettino e Breslavi a; Gli slavi di Zagabria; Cerca nelle Definizioni