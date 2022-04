Diede i natali a Virgilio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede i natali a Virgilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANDES

Significato/Curiosita : Diede i natali a virgilio

Metro, tradizionalmente attribuiti a publio virgilio marone, ma probabilmente composti tra il i secolo a.c. e il i secolo d.c. fra roma e napoli. le probabilità...

Disambiguazione – "andes" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi andes (disambigua). pietole è una frazione del comune italiano di borgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con diede; natali; virgilio; diede nome a un sistema di lettura per i non vedenti; Il re che Giove diede alle rane; Città piemontese che diede i natali ad Alfieri; diede i natali a Pirandello, in Sicilia; L arbusto natali zio; Città piemontese che diede i natali ad Alfieri; Diede i natali a Pirandello, in Sicilia; Si utilizza per ricoprire i pacchetti natali zi; Altrimenti detto... alla maniera di virgilio ; Uno studioso di virgilio e di Seneca; Con Melibeo in una bucolica di virgilio ; Il seguito dell Iliade scritto da virgilio ; Cerca nelle Definizioni