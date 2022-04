Comanda in Siria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comanda in Siria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASSAD

Significato/Curiosita : Comanda in siria

, al-thawra al-suriyya) o crisi siriana, ha avuto inizio nel 2011 in siria vedendo contrapposti una coalizione eterogenea di milizie armate definite...

Padre hafiz al-assad ed ha governato la nazione dal 17 luglio 2000. numerosi analisti sostengono che il governo della famiglia al-assad sulla siria sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con comanda; siria; La comanda un ammiraglio; comanda vano le antiche legioni romane; Raccomanda ta... corta; comanda ... all Università; Le alture al confine tra siria e Israele; Le alture tra siria e Israele; Il Santo siria co detto Dottore mariano; Si parla in siria ; Cerca nelle Definizioni