Chi fa da genitore ad un figlio non suo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ADOTTANTE

Consuoceri un genitore è un padre o una madre; una persona che genera o dà la nascita a un figlio, oppure lo nutre e lo fa crescere, oppure è un parente...

Soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio, il quale assume il cognome dell'adottante. una delle prime... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

