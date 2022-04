Banca dati informatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Banca dati informatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DATABASE

Significato/Curiosita : Banca dati informatica

con base di dati (o banca dati, a volte abbreviato con la sigla db dall'inglese database) in informatica si indica un insieme di dati strutturati ovvero...

Disambiguazione – "database" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi database (disambigua). con base di dati (o banca dati, a volte abbreviato...

