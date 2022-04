Arma con lama corta a duplice filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma con lama corta a duplice filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUGNALE

Significato/Curiosita : Arma con lama corta a duplice filo

Un'impugnatura e una lama a doppio taglio (duplice filo), robusta e con una punta acuminata (a differenza del coltello, che ha un singolo filo di lama); usata nella...

Cercando il simbolo tipografico omonimo, vedi obelisco (tipografia). il pugnale è un'arma bianca da taglio. si tratta di un'arma corta (20-30 cm al massimo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

