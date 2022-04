Antichi strumenti musicali a corde pizzicate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi strumenti musicali a corde pizzicate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIORBE

Significato/Curiosita : Antichi strumenti musicali a corde pizzicate

Cetera, ossia uno strumento in uso nel rinascimento dalla cassa di risonanza piatta le cui doppie corde metalliche venivano pizzicate, dotato di un lungo...

La tiorba (in lingua francese le théorbe, in inglese theorbo) è uno strumento musicale. grande liuto basso caratterizzato sia da una paletta rivolta verso...

