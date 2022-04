Un tipo di arrampicata libera su roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di arrampicata libera su roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FREE CLIMBING

Significato/Curiosita : Un tipo di arrampicata libera su roccia

Con grado di difficoltà si intende la valutazione della difficoltà nei vari tipi di arrampicata e nell'alpinismo. la classificazione delle difficoltà...

Significati, vedi arrampicata (disambigua). l'arrampicata (in inglese, climbing) è uno sport che può essere definito come la salita di un ostacolo, sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con tipo; arrampicata; libera; roccia; Un tipo di contratto di Borsa; Un tipo di presa nella lotta; Pastiglia analgesica un tipo di compenso fra; Un tipo sul quale non si può fare nessun affidamento; Un'arrampicata ... free! ing; È libera se è gratuita; L energia libera ta nei soffioni boraciferi; Per libera scelta; libera zione d un pegno; Una roccia molto usata da chi fa ceramiche; roccia vulcanica per costruzioni; Una roccia come il quarzo; Ogni processo di formazione della roccia ; Cerca nelle Definizioni