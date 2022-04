Sistema collaudato per compiere un azione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema collaudato per compiere un azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : METODO

Significato/Curiosita : Sistema collaudato per compiere un azione

Scatto del cane stesso (armi "a singola azione"). esistevano già verso la metà dell'ottocento, revolver a "doppia azione", nei quali il grilletto svolgeva la...

In proposito alla contrapposizione tra i sostenitori del metodo induttivo e quelli del metodo deduttivo, con l'approccio scientifico che è valutato diversamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

