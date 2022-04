Rumore di passi o scarpe sul terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rumore di passi o scarpe sul terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALPESTIO

Significato/Curiosita : Rumore di passi o scarpe sul terreno

Soltanto di supporti ritmici corporali, come il battito dei piedi sul terreno, delle mani oppure delle nocche sul tavolo. oggi invece è una forma di spettacolo...

Edifici residenziali e non, quali ad esempio rumore del traffico urbano, calpestio dai piani superiori, rumori associati al funzionamento di apparecchiature... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

