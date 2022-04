Quella popolare siede in Corte d Assise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella popolare siede in Corte d Assise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIURIA

Significato/Curiosita : Quella popolare siede in corte d assise

118, 26-27. nella traduzione di diodati e nella riveduta, ma non in quella cei, il corteo culmina con la consegna della vittima sull'altare e perciò allude...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giuria (disambigua). una giuria (dall'inglese jury, a sua volta dal francese arcaico jurée)...

