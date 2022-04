Quella pituitaria è detta anche ipofisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella pituitaria è detta anche ipofisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GHIANDOLA

Significato/Curiosita : Quella pituitaria e detta anche ipofisi

pµa, "produrre sotto", "crescere sotto"), detta anche ghiandola pituitaria, è una ghiandola endocrina situata alla base del cranio, nella fossa ipofisaria...

L'adenomero è l'unità secernente della ghiandola, ovvero che produce il secreto. tale porzione, o comunque la ghiandola stessa, rimane collegata all'epitelio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

quella popolare siede in Corte d Assise; quella alimentare causa prurito, gonfiore e nausea; C è quella parlamentare... o di gregge; Una era quella cumana; Le fosse con la pituitaria ; Così è detta la carta d alluminio usata in cucina; Libro detta to da Marco Polo mentre era in carcere; Quella di particolari non esclude alcun detta glio; Quella dei Carabinieri è detta Benemerita; Vende manuali, enciclopedie, ma anche romanzi; Lo sono anche ulna e radio; Bici adatta ad asfalto e strade bianche ing; Monetine di scarso valore dette anche ventini; Porzione dell'encefalo che regola l'ipofisi ; Lo è la ghiandola chíamata anche ipofisi ;