Quella alimentare causa prurito, gonfiore e nausea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella alimentare causa prurito, gonfiore e nausea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLERGIA

Significato/Curiosita : Quella alimentare causa prurito, gonfiore e nausea

Annoverano: orticaria generalizzata, prurito, rossore o gonfiore delle labbra. i pazienti che sperimentano gonfiore o angioedema descrivono una sensazione...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «allergia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su allergia allergia, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con quella; alimentare; causa; prurito; gonfiore; nausea; quella popolare siede in Corte d Assise; C è quella parlamentare... o di gregge; quella pituitaria è detta anche ipofisi; Una era quella cumana; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare ; Metodo di conservazione alimentare : sotto __; Un reato alimentare ; Promuove lo sviluppo agricolo e alimentare ; Ferita causa ta da una bruciatura; Malattia virale causa ta dal morso del cane; Li causa la fretta; Sposò la bella che fu causa della guerra di Troia; Pianta che provoca prurito ; Possono causare prurito ; Un prurito causato da allergia... o da un erba; È causa di prurito ; gonfiore sieroso; Causa gonfiore doloroso alla palpebra; Crea del gonfiore ; Il tanfo nausea bondo proveniente da una palude; Odore nausea bondo; nausea ti, sdegnati; Si può espellere dalla bocca in caso di nausea ; Cerca nelle Definizioni