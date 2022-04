Può essere una merendina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere una merendina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Puo essere una merendina

Rivolgersi ai bambini (giorgino, la merendina è pronta), come nel cosiddetto neonatese. l'uso dell'imperfetto può essere considerato come ipocoristico nei...

Per snack, meno comunemente spuntino, merenda, o merendina, si intende una categoria di alimenti industriali dolci e salati, altamente calorici e a basso...