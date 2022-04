Si prendono da pareri che non si condividono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono da pareri che non si condividono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISTANZE

Significato/Curiosita : Si prendono da pareri che non si condividono

Settori, condividono la loro esperienza e il loro lavoro con altri professionisti, studenti e tutti coloro che hanno bisogno del parere di qualcuno che ha maturato...

Per distanze astronomiche si intendono quelle distanze tipiche tra i sistemi stellari e le varie entità astronomiche (galassie, nebulose) del nostro universo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

