Nel calcio si tira dopo il fischio di un fallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel calcio si tira dopo il fischio di un fallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PUNIZIONE

Significato/Curiosita : Nel calcio si tira dopo il fischio di un fallo

di fallo tecnico, il possesso rimane alla squadra che lo aveva prima del fischio del fallo. negli altri casi, all'ultimo tiro libero, i giocatori si dispongono...

scolastico o giudiziario; la punizione corporale può pertanto essere suddivisa in tre tipologie principali: punizioni corporali in famiglia all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 aprile 2022

Altre definizioni con calcio; tira; dopo; fischio; fallo; Il palo orizzontale della porta nel calcio ; La squadra di calcio friulana in cui giocò Zico; Nato a Firenze il 25 agosto 1973, il personaggio è il designatore arbitrale per i campionati di calcio di Serie A e Serie B; La mette al braccio il capitano che gioca a calcio ; Spiegazzato e per niente stira to; Viene tira to dalla motrice; Si attira ... con gli specchietti; tira r su le ancore; Ritorno della palla dopo aver colpito il pavimento; Si scrolla dalle briciole dopo mangiato; Beffate dopo la prima; Rifatto dopo la prima; Un fischio prolungato; Accorre a un fischio ; Acutissimo fischio ; Lo è un fischio acutissimo; Viene assegnato nella pallacanestro dopo un fallo ; Un fallo di Rafael Nadal; Un fallo nel tennis; La coppia in fallo ;